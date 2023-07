ManCity-Star Haaland lässt es in Monaco krachen

Der 22-jährige Superstürmer trifft Fürst Albert zum Mittagessen, relaxt mit Mode-Ikone Tommy Hilfiger auf der Yacht und tanzt in der Nacht zu den Beats von Star-DJ Aaron Pieper. Ja, Haaland genießt die Sommerpause in vollen Zügen. Stets an seiner Seite sind dabei „PrettyLittle-Thing“-Gründer Umar Kamani und Mode-Designer Thomas Hilfiger. Mit ihnen geht‘s im Konvoi mit Luxus-Schlitten durch die Straßen der Nobel-Metropole.