Fahrschule muss schließen, Kunden bangen um Geld

Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Fahrschule in Linz und an anderen Standorten. Die Bewertungen in den Foren sind gut. Doch das könnte auch daran liegen, dass man es nicht ganz so genau nahm. Das Landesverwaltungsgericht bestätigte nun, dass der Fahrschule schon im November 2022 die Bewilligung zu Recht entzogen worden war. Man wies eine Beschwerde des Betreibers als unbegründet zurück.