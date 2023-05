Fahrschule geschlossen, Schüler verlieren ihr Geld

In Wels schlitterte im Vorjahr eine Fahrschule in Konkurs, in Linz wurden zuletzt zwei Betriebe von der Behörde gesperrt. Die Leidtragen in allen Fällen waren vor allem die Fahrschüler. Denn die haben viel Geld – bis zu 2000 Euro – im Voraus bezahlt. Am Ende hatten sie keinen Führerschein und blieben auch noch auf den Kosten sitzen. „Es ist eigentlich unglaublich, aber es gibt keine gesetzliche Lösung, die die Kundengelder von Fahrschulen absichert“, sagt Robert Wurzinger, Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich. Allein im Fall einer im Vorjahr behördlich geschlossenen Fahrschule versucht die AK derzeit, 25 Kunden zu helfen. Man sucht immer wieder das Gespräch mit den Betreibern, um auf dem Kulanz-Weg wenigstens einen Teil der eingezahlten Gelder zurückzubekommen. Erst in den letzten Tagen wurden ebenfalls in Linz eine Fahrschule geschlossen. „Hier wissen wir im Moment noch gar nicht, wie viele Betroffene es gibt“, sagt Wurzinger.