Enormer Flächenfraß befeuert Klimakrise deutlich

„Das Entwickeln dieser Indikatoren war wirklich aufwendig und schwierig“, so Haberl. So brauchte es eine überschaubare Anzahl an Maßzahlen dazu, wie sich „sozusagen in einer Karte Siedlungen und Straßen verteilen“. Ob es etwa in einem Land eine große und viele kleinere Städte gibt, wie etwa in Österreich, oder die Abstände zwischen Ballungsräumen groß oder klein sind, erzeugt nämlich ganz unterschiedliche Infrastruktur-Muster. Verglichen wurden diese Werte dann z.B. mit dem BIP. Dann berechnete das Team, wie stark die verschiedenen Faktoren mit den CO2-Emissionen zusammenhängen.