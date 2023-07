Keine Bewilligung für Koralm-Pumpspeicherkraftwerk

„Offenkundige Ermittlungsmängel“

Bei diesem Ergebnis sei auch nicht weiter darauf einzugehen gewesen, ob wegen der „offenkundig zutage getretenen eklatanten Ermittlungsmängel in zahlreichen Fachbereichen allenfalls die Voraussetzungen für eine Aufhebung des Genehmigungsbescheids und für eine Zurückverweisung des Genehmigungsverfahrens an die Steiermärkische Landesregierung vorgelegen wären“, hieß es in der Erkenntnis vom 30. Juni 2023.