Sorge um Star-Dirigent!

Jordan war zwölf Jahre Musikchef der Pariser Oper, Chefdirigent der Wiener Symphoniker und ist Musikdirektor der Wiener Staatsoper (bis 2025). Er dirigierte Verdis „Macbeth“ u. a. mit großem Erfolg an der Berliner Staatsoper Unter den Linden und ab Juni 2021 an der Wiener Staatsoper in Barrie Koskys aus Zürich stammender Inszenierung mit Anna Netrebko.