Trotz Schuldenberg: Umbaufirma glaubt an Zukunft

Doch: Der Aufbau des Geschäfts kostete mehr Geld als gedacht, verlangte zudem einen längeren Atem als erwartet. All das ließ den Verantwortlichem des Unternehmens mit Sitz in Wels keinen Ausweg mehr: Sie stellten einen Insolvenzantrag. Im Zuge eines Sanierungsverfahrens soll der Weg zurück in die Gewinnzone gelingen. Mut machen hier bestehende Aufträge in Höhe von 1,69 Millionen Euro.