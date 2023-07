Chronische Rückenschmerzen: „Eine Volkskrankheit“

Die Lebensqualität leidet jedenfalls enorm. Dennoch suchen nicht alle einen Spezialisten auf. Dabei sollte nach genauer Abklärung eine gezielte Therapie folgen. „Rückenschmerzen sind in unserer Gesellschaft ein leidiges Thema“, so Johannes Grisar. Der Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie hat häufig mit Menschen zu tun, die sich die Frage stellen, ob der Rückenschmerz an einer Verspannung liegt, oder ob es sich doch um einen Hexenschuss oder einen Bandscheibenvorfall handeln könnte. „Tatsächlich muss man sagen, dass diese Beschwerden viele Menschen in Österreich betreffen und die Ursache ist häufig zu wenig Bewegung und infolgedessen zu wenige Rückenmuskeln“, so der Facharzt.