Verein „Gesundheitsland Kärnten“ wird aufgelöst

Noch 48.000 Anträge unbearbeitet

Und die Zahlen belegen einen deutlichen Rückstau. Immerhin sind noch 48.000 Anträge unbearbeitet. „Das ist eine Menge Arbeit für 77 Beschäftigte“, sagt Landeshauptmann Peter Kaiser (SP). Um mehr Tempo in die Bearbeitung zu bringen, sollen jetzt aber noch bis zu weitere 15 Personen mit Buchhaltungskenntnissen angestellt werden. „Damit können wir dann bis zum Jahresende 2024 alle Anträge abarbeiten“, meint der Landeshauptmann. Aber dann soll für den Verein endgültig Schluss sein. „Danach wird der Verein aufgelöst“, so Kaiser nach der Regierungssitzung am Montag.