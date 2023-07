Dieses Instrument spielen die Jüngsten am liebsten

Die Zeugnisse sind verteilt, viele Kinder haben bei den Abschlussfeiern noch ein Gratis-Eis bekommen: In den heimischen Musikschulen ist für dieses Schuljahr der Abschlussakkord erklungen. Vor den langen Ferien zieht die „Krone“ Bilanz. Knapp 60.000 Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen sind in der Saison 2021/22 (dafür liegen aktuelle Zahlen vor) unterrichtet worden. Heuer dürften die Zahlen ähnlich sein. Gleichzeitig gab es 95.099 Belegungen in Haupt- und Ergänzungsfächern. Insgesamt brachten landesweit 2163 Lehrende in 126 Musikschulen den Umgang mit Instrumenten näher.