Rekordmann geht! So viel kassiert der FC Bayern

Der Franzose befindet sich bereits in Paris. Wie die „Bild“ berichtet, absolvierte er am Freitag den Medizincheck. Die Bayern kassieren eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro, plus drei bis fünf Millionen Euro Bonuszahlungen. Damit wäre Hernandez zusammen mit Robert Lewandowski (2022 für 45 Millionen plus Boni zum FC Barcelona) auch der teuerste Abgang der Vereinsgeschichte.