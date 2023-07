Was den Formel-1-Stars besonders gut schmeckt

Donnerstag standen Carpaccio und eine Tomatensuppe auf dem Speiseplan, am Freitag gab’s Hühnchen mit Quinoa und Gemüse und am Samstag Pasta mit Tomatensauce. „Max isst gesund“, erzählt Florian Pilz, der Küchenchef von Red Bull Motorsports International. Und bereitet für Max Verstappen sein „Weltmeister-Menü“ zu. Auch die anderen Fahrer achten auf die Auswahl ihrer Speisen. So ist für das Mercedes-Team in Spielberg kulinarisch Do & Co verantwortlich. Insgesamt werden dort die rund 300 VIP-Gäste am Tag von 16 Personen verwöhnt. „Die 120 Leute vom Team essen auch bei uns im Motorhome. Wir bieten regionale Produkte, die immer frisch zubereitet werden. Für Toto Wolff gibt’s zum Beispiel immer Pumpernickel zum Frühstück“, so die Hospitality Managerin. Außerdem liebt der Motorsportchef von Mercedes Sachertorte, Punschkrapfen und Pariser Spitz. Ein Koch ist extra für Lewis Hamilton und George Russell abgestellt. Hamilton selbst ist schon seit 2017 überzeugter Veganer, verzichtet komplett auf Fleisch. „Ich achte darauf, was ich als Athlet konsumiere, anstatt nur zu essen, weil ich hungrig bin“, so der siebenfache Formel-1-Weltmeister, dem Humus, eine orientalische Spezialität aus pürierten Kichererbsen, ganz besonders mundet.