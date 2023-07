Heißes Thema: Spaghettiträger oder Schuluniform?

Das Thema ist weder sonderlich neu, noch gab es bisher eine Lösung. Meist in den Sommermonaten flammt an den Schulen die Diskussion um die Bekleidung der jungen Menschen auf. Zu offenherzig, zu schlampig und für Bildungseinrichtungen nicht passend – so der Grundtenor. Zuletzt sorgte ein Elternbrief einer Schulleiterin in Salzburg für Aufsehen. Sie will Mädchen, die zu sexy gekleidet sind, ein XXL–T-Shirt anziehen lassen.