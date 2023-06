Neue schwere Vorwürfe gegen Manchester City

Das Geld soll eine anonyme Person aus den Vereinigten Arabischen Emiraten überwiesen haben, so heißt es. Das Entscheidungsgremium „Club Financial Control Board“ (CFCB) der UEFA kam zu dem Schluss, dass es sich bei den Zahlungen, die eigentlich von dem mehrheitlich staatlich kontrollierten saudi-arabischen Telekommunikationsunternehmen „Etisalat“ stammen sollten, tatsächlich um „versteckte Eigenkapitalfinanzierungen“ handelte. City wird bereits zur Last gelegt, dass sie zwischen 2009 und 2018 gegen insgesamt 115 Finanzregeln der Premier League mutmaßlich verstoßen haben sollen. Eine unabhängige Kommission untersucht zurzeit die Vorfälle.