Abfahrts-Ass Ortlieb wagte sich auf Sprungschanze

Bestens versorgt bei Joschi Walch

Top untergebracht und verpflegt in Joschi Walchs „Rote Wand Gourmet Hotel“ standen für die Ski-Girls Wanderungen und Krafttrainings, aber auch Ski-Einheiten am Indoor-Simulator des Vorarlberger Skiverbands am Programm. Highlight am Donnerstag: Sprünge vom 40- bzw. 60-Meter-Bakken des Schanzenzentrum Montafon. „Da geht es in erster Linie darum, sich zu überwinden“, verriet Alster.