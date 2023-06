So zeigen Kärntner Unternehmen Verantwortung

Süße Begegnungen mit kleinen Nagern

Unauffällig fügen sich die braunen und grau-schwarzen Häuschen in den Fichten- und Kiefernwald ein - sogar so gut, dass wir nach manchen richtig suchen mussten, um ihren Zustand zu kontrollieren und mögliche Bewohner zu dokumentieren. Bei mehr als 30 Grad, von Baum zu Baum, auf die Leiter rauf und wieder runter - eine schweißtreibende, aber schöne Erfahrung. Viele Fledermausbretter sind bewohnt - Fledermäuse hatten sich dort eingenistet, die uns aufgeregt entgegenflatterten. „Weibchen, die in Kürze Nachwuchs bekommen, nutzen diese gerne als Wochenstube, in der sie sich mit mehreren Artgenossinnen zusammenschließen“, weiß Martin Jaindl, Zoologe bei der Arge. Als krönenden Abschluss bekamen wir sogar einen seltenen Gartenschläfer und eine entzückende Haselmaus zu Gesicht.