FC Bayerns Wunschspieler kurz vor der Unterschrift

Bester Verteidiger

Seit mehreren Wochen hatten die Münchner den 26-Jährigen auf ihrer Wunschliste gehabt, in der Allianz Arena soll der Südkoreaner in die Fußstapfen von Lucas Hernandez, der wohl bei Paris Saint-Germain unterschreiben wird, treten. In der abgelaufenen Saison konnte Min-Jae einige Blicke auf sich lenken, wurde anschließend zum besten Serie-A-Abwehrspieler gewählt.