Marco Schwarz: „Auf der Harley schalte ich ab“

Was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade auf der Harley sitzt?

Viel Zeit bleibt mir leider nicht. Aber ich gehe gerne in die Berge oder trinke etwas mit Freunden. Obwohl der Millstätter See echt schön ist, kann ich nicht am See rumliegen. Ich gehe lieber mit Kumpels wakesurfen. Ich brauche immer Action, will in Bewegung sein.