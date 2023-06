Nach Unfall auf A10: Wrack von Kran beseitigt

Gegen 3.30 Uhr schlug die Asfinag Alarm: Auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg krachte ein Auto aus bisher unbekannten Gründen frontal in den Aufpralldämpfer eines Tunnels. Sofort eilten gemäß dem Alarmplan die Hauptfeuerwache Villach, die FF Wernberg und die FF Vassach zum Einsatzort in St. Andrä in Villach, wo sich aber schnell herausstellte, dass sich keine Person mehr in dem völlig demolierten Fahrzeug befand.