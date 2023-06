Autofahrer bringt E-Bikerin zu Sturz und flüchtet

Frau bewusstlos

Die 70-Jährige blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Ihr Gatte (73), der hinter ihr gefahren war und zuvor ebenfalls beim Überholen „geschnitten“ worden war, hielt sofort an und verständigte über Notruf die Rettung. Die verletzte Frau wurde an der Unfallstelle durch das Rote Kreuz erstversorgt und nach Stabilisierung mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 in das UKH Salzburg geflogen.