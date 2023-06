200 Straftaten: Österreichs kriminellstes Kind

Mohammad gilt in Polizeikreisen als kriminellstes Kind Österreichs. Tatsächlich liest sich seine Strafakte wie die „Karriere“ eines Berufskriminellen. Doch der syrische Bub ist (zumindest offiziell, weil wie viele Flüchtlinge ohne Dokumente am 1. Jänner als „Neujahrsbaby“ geboren) erst 13 Jahre alt - und hat trotzdem schon bis zu 200 Straftaten in der Bundeshauptstadt angesammelt!