Partygäste löschten brennenden Freund

Weil das Feuer an einer Feuerstelle nicht wie gewünscht zu brennen begann, benutzten die Gäste einer Party in Steinerkirchen an der Traun in der Nacht zum Sonntag gegen 21.30 Uhr flüssiges Bio-Ethanol als Brandbeschleuniger. Als ein 30-Jähriger die leicht entzündliche Flüssigkeit ins Feuer sprühte, löste dies eine Stichflamme aus.