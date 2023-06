Regen und Hagel: Gewitter ziehen über Kärnten

Überschwemmung und Hagelschauer

In Spittal an der Drau wurde sogar der Bahnhofsplatz großflächig überschwemmt, wie ein „Krone“-Leser berichtet. In Seeboden kam es zu kräftigen Hagelniederschlag. Aber auch Unterkärnten blieb nicht verschont. Vor allem in Völkermarkt hat es am Nachmittag kräftig gehagelt, gleich mehrere Fahrzeuge und Hausdächer wurden dabei schwer beschädigt!