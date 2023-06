Sexueller Übergriff: Das schützt Sie auf Festivals

Ob ab Freitag beim Donauinselfest oder nächste Woche beim Formel-1-GP in Spielberg: Überall sollen Sicherheitskonzepte sexuelle Belästigung verhindern. Aktuelle Rammstein-Anschuldigungen bringen neue Brisanz, vorwiegend passieren Übergriffe auf Konzerten, Festivals und anderen Events aber unter Besuchern. Wir erklären, welche Maßnahmen die Veranstalter setzen - und was Sie tun können, wenn trotzdem was passiert.