Starker Regen: Feuerwehr warnt vor „Lebensgefahr“

24 Feuerwehren im Bezirk Radkersburg im Einsatz

In Goggitsch in der Marktgemeinde St. Margarethen an der Raab stürzten mehrere Bäume über eine Straße, ebenso in Hartberg. In Mönichwald (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) strömen bereits Wassermassen über eine Brücke.