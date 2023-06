Post erhöht das Briefporto auf 95 Cent

Post bietet Kika/Leiner-Mitarbeitern Jobs an

Damit die Post auch künftig „allen was bringt“, bot die Österreichische Post AG nach dem kürzlich erfolgten, eklatanten Stellenabbau bei Kika/Leiner gekündigten Mitarbeitern Jobs im Unternehmen an. Derzeit sind knapp Hunderte Stellen unbesetzt, vorrangig in den Bereichen Logistik, Filiale mit Verkauf und IT - sowohl in Voll- als auch in Teilzeit.