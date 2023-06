So geht man wieder fröhlicher durchs Leben

Das Glück ist kein Vogerl, sondern ein Seepferdchen, lateinisch Hippocampus. So heißt die emotionale Steuerungszentrale im Gehirn. Ihr wichtigster Mitarbeiter ist der Präfrontalkortex. Beide Hirnregionen reagieren auf die Ausschüttung von Glückshormonen, halten negative Gefühle wie Angst und Stress in Schach und können eine negative Stimmung ins Positive drehen. Eine Frage des Hirnstoffwechsels. Läuft dieser prächtig, fühlen wir uns auch so. Gerät er außer Takt, tun wir das auch.