Pro Jahr bereits über 40 Hitzetage in Österreich

Mit bis zu 35 Grad Celsius erreicht die erste Hitzewelle des Jahres am Donnerstag ihren Höhepunkt. Die Belastung wird durch die sehr hohe Luftfeuchtigkeit noch verstärkt. Die Zahl der Hitzetage, also Tage, an denen mindestens 30 Grad gemessen werden, hat sich in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht auf teilweise mehr als 40 Tage pro Jahr.