Mit geklauten Pkw-Kennzeichen in Lech unterwegs

In eine reichlich unangenehme Lage brachte sich ein Lecher (24) am Montag. Der amtsbekannte Mann war mit einem Pkw unterwegs, auf dem Parkplatz eines Restaurants wurde er von der Polizei kontrolliert. Fazit: Nicht nur war der 24-Jährige mit in Lauterach geklauten Kennzeichen unterwegs, unter dem Ersatzrad hatte der Mann noch weitere ebenso gestohlene Nummerntafeln dabei. Was dem Amtsbekannten dagegen fehlte: Ein Führerschein.