Feuerwehr befreite Storch von Getränkedose

Am Dienstag entdeckten schließlich Schülerinnen und Schüler im Burgund nahe der Stadt Tournus das Tier. Dieser Ort befindet sich rund 200 Kilometer von der Stelle entfernt, an dem der Storch zum ersten Mal mit dem Schnabel in der Dose gesichtet wurde. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einer Drohne an, um den Vogel zu orten, und fing ihn mit einem Netz ein.