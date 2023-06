Erlesene Weine als Wirtschaftsmotor für die Region

Image-Pflege

Der Wein ist für das Burgenland seit jeher ein wesentlicher Wirtschaftsmotor - und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das betrifft vor allem Urlauber und Tagesgäste. „Eine zuletzt veröffentlichte Studie besagt, dass neben dem Radfahren und dem Neusiedler See die Österreicher beim Schlagwort Burgenland zu 42 Prozent an unseren Wein denken. Daher sollen die Weinwirtschaft und der Tourismus künftig noch mehr ineinanderfließen“, gibt Oschep die Linie vor.