Bezirkschef Derfler nimmt überraschend den Hut

„Was ist eine Brennpunktschule?“

Mitte Mai sorgte Derfler jedenfalls mit einem Interview in der „Krone“ für ziemliche Irritation. Nach dem abscheulichen Macheten-Mord durch einen Algerier-Clan unmittelbar vor der U-Bahn-Station Jägerstraße wollte der Bezirkschef beruhigen und die viel zitierte „Kirche im Dorf lassen“. Auf die Frage, ob es in der Brigittenau sogenannte Brennpunktschulen gibt, konnte er zunächst nicht antworten, und verneinte später. Dafür musste das SPÖ-Urgestein - schon im Jahr 1995 (!) wurde Derfler als Bezirksrat angelobt - einiges an Kritik einstecken.