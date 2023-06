Weltflüchtlingstag: „Jammerei beenden und Handeln“

Scharfe Kritik an der Bundesregierung und an der EU übte der Obmann der SOS Balkanroute, Petar Rosandić. Jeder wisse mittlerweile, dass die EU-Außengrenze eine „rechtsfreie Zone“ sei. Die jüngste Schiffstragödie sei ein Beispiel dafür. Dass gemeinsam etwas bewirkt werden könne, zeige jedoch der aktuelle Erfolg der Verhinderung des „illegalen Flüchtlingslagers Lipa bei Bihać in Bosnien, erbaut von der ÖVP-nahen Organisation ICMPD mit Sitz in Wien“. Dort habe man Menschen ohne Urteil und Rechtsgrundlage einsperren wollen. Die Verhinderung des illegalen Gefängnisses sei eine „bitternotwendige Watsche“ gewesen, „nicht nur für die neokoloniale Westbalkanpolitik der Bundesregierung, sondern auch für die gesamte Externalisierungspolitik der EU“, sagte Rosandić. Kritik übte er daran, dass das ICMPD nun versuche, seine NGO und ihn mit „Slapp-Klagen mundtot zu machen“.