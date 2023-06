Migrantenboot gekentert: Hat Küstenwache gelogen?

In den späten Abendstunden, etwa zwei Stunden vor dem Unglück, soll der Kommandant eines Patrouillenbootes den Migranten an Bord Hilfe angeboten haben, was von dort aber abgelehnt worden sei. „Wir näherten uns dem Schiff, um seinen Zustand und den der Passagiere zu überprüfen und erneut Hilfe anzubieten“, zitierte die griechische Zeitung „Kathimerini“ am Sonntag das Protokoll eines Berichts, den der Kommandant seinen Vorgesetzten gegeben habe.