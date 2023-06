Emotionale Worte von Fischer nach blutigem Unfall

Die Schlagersängerin erklärt in dem Instagram-Posting, sie habe in der Nacht kaum ein Auge zugetan. „Mein Herz war schwer von gestern - von diesem abrupten Ende der Show! Das ist das Letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen!“, so Fischer. Sie habe sich einen fulminanten Abschluss des ersten Teils ihrer Tour gewünscht. Als sie jedoch während des Songs „Wunden“ unglücklich mit dem Gesicht an das Trapez knallte, war für die Künstlerin erstmal Schluss.