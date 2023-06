Irrtümlich für tot erklärte Frau starb jetzt

Das bestätigte das Gesundheitsministerium in Quito via Twitter. Die Frau war am 9. Juni mit Verdacht auf einen Schlaganfall in ein Krankenhaus in der Stadt Babahoyo gebracht worden. Ein Arzt hatte sie für tot erklärt, da sie nicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen reagiert habe. Als Angehörige während der Totenwache gerade dabei waren, die vermeintliche Leiche im Sarg für die Beerdigung umzuziehen, gab die 76-Jährige aber wieder Lebenszeichen von sich und atmete. Das berichtete die Zeitung „El Universo“, die sich dabei auf die Familie berief.