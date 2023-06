Mit Messer auf Verwandten des Chefs losgegangen

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in einer Firma in Villach. Ein 44-jähriger Slowene, der in dem Betrieb angestellt ist, ging auf den anwesenden 18-jährigen Verwandten des Chefs mit einem Messer los. Der junge Bosnier wurde dabei am Unterarm verletzt und musste im LKH Villach versorgt werden.