Polizei zog sechs Mopedlenker aus dem Verkehr

37 Anzeigen wurden wegen Übertretungen nach den Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz erstattet. In elf Fällen wurde bei den vorliegenden technischen Mängeln „Gefahr im Verzug“ festgestellt - und so kassierte die Beamten bei sechs Kraftfahrzeugen die Kennzeichen noch vor Ort ein.