„The Flash“-Regisseur dreht neuen Batman-Film

Mit „Flash“ habe Muschietti einen witzigen, emotionalen und spannenden Film abgeliefert, würdigten die DC-Studio-Bosse James Gunn und Peter Safran den Regisseur. So sei die Wahl für „Batman: The Brave and the Bold“ sofort auf ihn gefallen, berichteten die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Freitag.