Spanien: Großer Hai verirrte sich Richtung Strand

Es war Donnerstagvormittag - Urlauber genossen gerade das kühle Nass am Aguamarina-Strand in Orihuela Costa, südlich von Alicante in Spanien - als sich plötzlich ein Hai in Richtung der Schwimmer bewegte. Rettungsschwimmer griffen umgehend ein, alle sollten das Wasser verlassen.