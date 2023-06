„Tatort“-Saisonfinale: Zum Abschluss was Irres

Als Drehbuchautor Wolfgang Stauch für diesen Stuttgart-„Tatort“ die Vorgabe „Krimikomödie“ bekam, musste er erst einmal schlucken. Doch dann suchte er nach dem Kern der Sache: „Mein Mantra ist, dass Spannung im Krimi ganz überwiegend nicht dadurch entsteht, dass man wissen will, wer den Mord begangen hat, sondern was mit den Menschen, die man gerade am Bildschirm kennen, mögen, hassen gelernt hat, am Ende passiert. Menschen mit ihrer Wut, ihren Ängsten - oder ihren Wünschen, Träumen. Ob im Thriller, ob in der Komödie, letztlich: egal. Die Komödie muss man einfach genauso ernst nehmen wie Thriller.“