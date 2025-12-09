„Steirerwahn“: Mordalarm beim Edelbrand

Weitere Recherchen führen die beiden Ermittler zu einem bereits länger zurückliegenden, ungeklärten Todesfall. Gibt es dabei Zusammenhänge? Welche Rolle spielt der despotisch auftretende Brenner Reinhard Posch (Harald Krassnitzer)? Und welches Motiv könnte hinter den Taten stecken? Bergmann ermittelt mit gewohnt trockenem Schmäh und hat dabei nicht nur mit dem Fall zu kämpfen, sondern auch damit, dass Kollegen Sulmtaler sich zunehmend gen Kriminalpsychologie orientiert und zarte Bande zu einem Experten dieses Fachs knüpft ...