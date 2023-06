„Zeiten für solche Autobahn-Abenteuer sind vorbei“

„Jetzt rasch Klarheit schaffen“

Wenig später kommt eine offizielle Aussendung von Steinkellner mit LH Thomas Stelzer (ÖVP). Die Hauptbotschaft des Landeschefs: „Die nun bekanntgewordene enorme Kostensteigerung ist unerfreulich. Im Sinne eines schonenden Einsatzes von Steuermitteln geht es jetzt darum, rasch Klarheit zu schaffen und sich genau anzusehen, wie sich diese massiven Mehrkosten im Detail zusammensetzen. Gerade in dieser Situation zeigt sich einmal mehr, wie wichtig eine umsichtige Budgetpolitik ist, um unvorhergesehene Herausforderungen wie diese meistern zu können“, unterstreicht Stelzer. Trotz der Mehrkosten stehe das Land OÖ zu dem Projekt, wie Steinkellner erläutert: „Die A26 ist eines der wichtigsten Projekte zur Verbesserung der Verkehrslage in Linz. Die erst kürzliche Sanierungsmaßnahme auf der Nibelungenbrücke zeigte einmal mehr, wie angespannt die Verkehrssituation in den Hauptfrequenzphasen ist. Die durch den ,Westring‘ erwarteten Entlastungswirkungen sind dringend notwendig. Nicht nur aus Gründen der verkehrlichen Entlastung, sondern auch als Basis für weitere städtische Maßnahmen zur Erhöhung der Lebensqualität“, so Infrastruktur-Landesrat Mag. Günther Steinkellner.