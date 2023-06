„Zwei Aston Martin auf Podium ist unrealistisch!“

Vor 45 Jahren feierte das 40-Millionen-Einwohner-Land Kanada in Montreal den einzigen Heimsieg - Gilles Villeneuve siegte damals vor Jody Scheckter und Carlos Reutemann. 1996 stand mit Jacques Villeneuve (2.) zum bis heute letzten Mal ein Kanadier auf dem Podium. Doch heuer machen sich die „Ahornblätter“ wieder große Hoffnungen. Insbesondere Lawrence Stroll, Multimilliardär und Eigentümer des Formel-1-Rennstalls Aston Martin. „Ich bin extrem zuversichtlich, denn ich glaube, wie haben ein sehr gutes Auto, dem die Charakteristik der Strecke in Montreal sehr entgegenkommt. Ich erwarte mir ein großartiges Rennen und hoffe, dass wir mit beiden Autos auf dem Podium stehen“, sagte der 63-jährige leidenschaftliche Sammler von historischen Autos in New York.