Ein schwer zu bezwingender Goalie

Jetzt will sich Basic eine Liga höher behaupten. Wenn man auf die Statistik schaut, hat er sich das in der vergangenen Saison auch konstant erarbeitet. Mit Bregenz ist er in Gesprächen, eine genaue Vorstellung von seiner nahen Zukunft hat er. „Ich möchte mich in der zweiten Liga beweisen, ich will meine Chance“, stellt der 23-Jährige klar, „in der dritten Spielklasse kann ich mich nicht mehr weiterentwickeln. Darum möchte ich höher spielen - ich habe keine Angst vor der Herausforderung.“