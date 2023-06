Wärmegewinnung aus dem Bodensee

Es gilt einiges zu beachten

Ulrich Lang von der Ingenieursgesellschaft Prof. Kobus und Partner, die unter anderen mit der Studie beauftragt wurde, gab bei der gestrigen Vorhabenspräsentation zu bedenken, dass es bei dem Projekt ökologisch einiges zu beachten gebe. So seien etwa die Flachwasserzonen zu schützen, auch sollte man den Mehraufwand nicht außer Acht lassen, der durch die Quaggamuschel entstehen werde. Das Tierchen siedelt sich gerne in Rohrleitungen an. Zudem dämpfte er die Erwartungen in Sachen Kühlung. Denn der See erwärme sich im Sommer ohnehin schon stark.