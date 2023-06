Duftkerzen mit Schmäh von einer „Rotfeder“

„Es kamen immer mehr Anfragen. Also habe ich angefangen, eine Marke, ein Logo und Etiketten zu entwickeln, ein Gewerbe angemeldet und angefangen, online zu verkaufen.“ Und warum Rotfeder? Diese Frage beantwortet Nicole Holek nur mit einem Grinsen und dem Griff in ihr rotes Haar. Ah, alles klar so weit!