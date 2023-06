Rugby: Donaupiraten auf Kaperfahrt in Tschechien

In einer bislang geradezu sensationellen Saison haben sich die Donaupiraten bei ihrem ersten Antritt in der Fremde nicht nur den Titel in der zweithöchsten, tschechischen Spielklasse geholt, sondern sich auch den Relegationsplatz gegen die Dragons Brünn erspielt. Gespielt wird am Samstag (16 Uhr; Donaupark; Meiereistraße 20, 1020 Wien). Sollte Donau den Sieg davon tragen, wäre es der größte Erfolg der Klubgeschichte. Und der Eintritt in eine andere Welt. In Tschechien tummeln sich einige Profis, wie der südafrikanischen Teamspieler im Sevens-Rugby, Branco du Preez. Immerhin aus dem Land des amtierenden Weltmeisters.