Unfallreicher Dienstag forderte Einsatzkräfte

Zwei Verletzte mit Hubschrauber ins UKH geflogen

Kurz zuvor musste der Rettungshubschrauber C11 zwei verletzte Personen ins UKH Klagenfurt fliegen. Ein 23-jähriger Motorradfahrer war gegen 17.00 Uhr auf der Görtschitztal Bundesstraße (B 92) von Eberstein kommend in Richtung Klein St. Paul unterwegs, als er aufgrund eines Fahrfehlers rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Ein 21-jähriger Mann, der am Sozius mitgefahren war, und der Lenker selbst kamen in der angrenzenden Wiese zu Sturz. Dabei erlitten sie Verletzungen unbestimmten Grades.