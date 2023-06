Rhein und Diaby sollen in Lustenau bleiben

Eine großartige Saison ist für Austria Lustenau seit Sonntagabend zu Ende. Doch die Verantwortlichen blicken bereits nach vorne. So auch Sportvorstand Stephan Muxel, der in die aktuellen Kaderplanungen eingebunden ist. „Es werden sechs bis sieben neue Spieler kommen, um die Abgänge adäquat zu ersetzt. Wir wissen, wo wir uns verstärken müssen“, betont der Bregenzerwälder. Bekanntlich wurden beim letzten Heimspiel neun Akteure verabschiedet. Lustenau will auch künftig auf Leihspieler bauen. Deshalb sollen die Clermont-Leihe Yadaly Diaby, der zuletzt so richtig aufblühte, und der Deutsche Torben Rhein eine weitere Saison das Austria-Dress tragen. Rhein will auch unbedingt in Lustenau bleiben, es fehlt aber noch das Okay vom Stammverein Bayern München, der bisher ein Großteil des Gehalts übernahm. Muxel dazu: „Was die Leihspieler betrifft, muss man möglicherweise auch Kompromisse eingehen.“